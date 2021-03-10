Фестиваль "Золотая маска" открывает онлайн-программу 2021 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает в среду свою онлайн-программу 2021 года, которая включит трансляции четырех спектаклей из разных городов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"Проект "Золотая маска" online" стартует уже в четвертый раз. Программа 2021 года включит трансляции четырех спектаклей из разных городов, отмеченных экспертами премии, которые пройдут на главной странице портала "Рамблер". В течение года все спектакли будут доступны на мультимедийном сервисе Okko", - сказала представитель пресс-службы фестиваля.

Она уточнила, что партнерами выступили "Сбер", Rambler Group и благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Афиша трансляций

"Откроет программу 10 марта спектакль "Идиот" новосибирского театра "Старый дом", получивший 11 номинаций на Российскую национальную театральную премию "Золотая маска". Трансляция этого спектакля пройдет одновременно на портале "Рамблер" и в социальных сетях медийно-сервисной платформы "Афиша" - Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассниках", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, 9 апреля программу продолжит спектакль "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа, впервые принимающего участие в конкурсной программе "Золотой маски" (три номинации).

"А 2 мая пройдет трансляция из Екатеринбурга - будет показан балет "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет", уже отмеченный двумя премиями на прошлом фестивале", - подчеркнула собеседница агентства.

Четвертой трансляцией станет премьера Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова - "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". "Спектакль продолжает театральный сериал Андрея Могучего, первые две части которого уже были показаны в программе "Золотая маска" online", - напомнила представитель пресс-службы, добавив, что дата трансляции "Трех толстяков" будет объявлена отдельно.

"Все четыре спектакля-участника представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием. Премьеры, ставшие безусловными событиями последних театральных сезонов, будут доступны зрителям по всей стране", - отметили организаторы проекта.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года.

Программу фестиваля "Золотая маска" 2021 года дополнят внеконкурсные проекты - "Маска плюс", "Детский weekend", "Золотая маска" в кино" и другие. Специальную программу "Золотая маска" посвятит 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

27-й фестиваль "Золотая маска" традиционно пройдет в Москве с февраля по апрель 2021 года. Церемония вручения премии "Золотая маска" запланирована на 22 апреля в концертном зале "Зарядье".