На гала-концерте Пласидо Доминго в Большом театре спели "Подмосковные вечера"

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Гала-концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера" с участием других оперных исполнителей состоялся во вторник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Мероприятие продолжалось почти четыре часа и завершилось исполнением песни Василия Соловьева-Седого "Подмосковные вечера", передает корреспондент ТАСС.

Послушать Пласидо Доминго и других исполнителей собрался заполненный на 50%, согласно разрешению Роспотребнадзора, зал Исторической сцены ГАБТ. В частности, на концерт пришли президент - председатель правления ВТБ, а также председатель попечительского совета Большого театра Андрей Костин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

"Выступления Пласидо Доминго в формате гала-концерта становятся нашей доброй традицией", - сказала ТАСС перед началом концерта пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова. Она напомнила, что уже в нынешнем, 245-м сезоне подобный вечер состоялся в ГАБТ. "Он назывался "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере" и прошел 24 октября 2020 года. Тогда вместе со знаменитым испанским певцом выступили его друзья и коллеги из разных стран, в числе которых были Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, а также совсем молодые артисты - сопрано из Южной Африки Притти Йенде, испанский тенор Шабьер Андуага и другие исполнители", - перечислила пресс-атташе.

На этот раз, по ее словам, Пласидо Доминго представляет публике ГАБТ новую команду оперных звезд, многие из которых выступают в Москве впервые.

О концерте

Концерт открылся увертюрой к опере Джузеппе Верди "Набукко", которую исполнил оркестр ГАБТ под управлением дирижера Антона Гришанина. Затем на сцену вышел Пласидо Доминго и исполнил застольную песню Гамлета из оперы "Гамлет" Шарля Луи Амбруаз Тома.

В ходе концерта, состоявшего из двух отделений, Доминго еще несколько раз появлялся перед публикой, пел в дуэтах из опер Джузеппе Верди с певицами Оксаной Дыка и Аидой Гарифуллиной, а также составил дуэт басу-баритону Эрвину Шротту, который перед началом концерта поделился с ТАСС своими эмоциями.

"Какое это счастье впервые приехать в Москву, выступить в Большом театре и находиться здесь с Пласидо Доминго. В то время, когда весь мир закрыт, это какое-то особое ощущение", - признался артист.

В концерте также приняла участие Мария Катаева. Именно она стала лауреатом последней "Опералии" (2019) - конкурса, который проводит Доминго. "Я рада, что мэтр пригласил меня спеть в этом концерте, который я никогда не забуду", - заявила певица. Также впервые выступил в Москве один из ведущих исполнителей бельканто тенор Хавьер Камарена.

Ранее заявленная участница концерта Соня Йончева не выступила. Как пояснил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, "она прилетела, но на репетиции у знаменитой певицы возникли проблемы с голосом". "Соня Йончева вынуждена была отказаться от концерта, и мы на ходу все перестраивали", - сказал он.

Концерт в общей сложности продолжался около четырех часов. В завершении программы на сцену вышли все участники вечера во главе с Пласидо Доминго и хором исполнили попурри из итальянских мелодий, а на бис по-русски спели "Подмосковные вечера".

О продолжении сотрудничества

Что касается следующего появления Доминго на сцене ГАБТ, то оно состоится уже скоро.

Как ранее говорил в интервью ТАСС Владимир Урин, еще в текущем сезоне театра Пласидо Доминго исполнит партию Родриго в спектаклях "Дон Карлос" Джузеппе Верди (15 и 18 апреля) и выступит в роли Жоржа Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди (5 и 8 мая). Также, по словам Урина, уже состоялась встреча, в ходе которой в предварительном порядке были обсуждены совместные планы на 2021-2022 годы.

О Пласидо Доминго

Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Он выступал в оперных театрах Ковент-Гарден (Лондон), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Мариинском театре и других. Исполнил партии в операх "Травиата" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе, "Фауст" Шарля Гуно и др.

Участвовал в концертной программе "Три тенора" совместно с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Лауреат семи премий "Грэмми" (1984-2000).

Первое выступление Пласидо Доминго на российской сцене состоялось в 1974 году в Большом театре в Москве во время гастролей Ла Скала. С тех пор Доминго многократно приезжал в Россию. 21 января 2021 года президент РФ Владимир Путин поздравил знаменитого испанского артиста с 80-летием.