Конкурсная программа анимационного фестиваля в Суздале будет впервые доступна онлайн

ВЛАДИМИР, 10 марта. /ТАСС/. Конкурсная и деловая программы Открытого российского фестиваля анимационного кино, который в марте пройдет в Суздале, будут впервые доступны зрителям онлайн-платформы Suzdalfest.online, зарегистрироваться на которой бесплатно смогут все желающие. Об этом ТАСС сообщил директор фестиваля Александр Герасимов.

Главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации, XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) пройдет в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, онлайн-показы будут доступны с 15 по 23 марта.

"У нас разрабатывается, и скоро мы обнародуем онлайн-платформу Suzdalfest.online, где будут показы в прямом эфире практически всех программ фестиваля, будут стримы многих деловых мероприятий, таким образом, впервые появится возможность для пользователей смотреть фильмы в любое время в дни фестиваля", - сказал он, отметив, что зарегистрироваться на платформе смогут не только зрители из России, но также ряда стран СНГ и Балтии.

Он пояснил, что 15 марта на платформе начнутся спецпоказы и ретроспективы фильмов-победителей фестиваля прошлых лет, а с 17 марта одновременно с площадкой в Суздале в формате онлайн появятся конкурсные работы. Как пояснили ТАСС в оргкомитете фестиваля, в приложении будут доступны практически все картины, за исключением полнометражных фильмов.

Кроме того, пользователи смогут пересмотреть работы в течение 48 часов после показа фильма в Суздале. В этом году в конкурсной программе представлено 96 работ: 27 авторских короткометражных фильмов, 14 эпизодов сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, пять полнометражных мультфильмов и 15 работ прикладной анимации.