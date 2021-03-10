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Киностудия "Мосфильм" 15 марта начнет в Приморье съемки фильма "Владивосток"

Премьера запланирована на осень

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Киностудия "Мосфильм" в марте приступит к съемкам полнометражного фильма о Владивостоке на центральных улицах города. Об этом сообщается в среду на сайте городской администрации.

"В краевой столице 15 марта приступят к натурным съемкам полнометражного художественного фильма "Владивосток". В Приморье уже прибыла съемочная группа киностудии "Мосфильм". Здесь работа продлится до конца апреля и пройдет преимущественно на центральных улицах города", - говорится в сообщении.

Реализация проекта началась в декабре, поиск исполнителей главных ролей длился почти два с половиной месяца, утверждены молодые артисты Андрей Грызлов и Анастасия Талызина. Во Владивостоке съемочная группа пробудет до 27 апреля. Ранее представители "Мосфильма" уже побывали во Владивостоке и определили места съемок на центральных улицах города. Большая часть картины будет снята именно в Приморье, часть сцен - в павильонах киностудии в Москве.

В фильме будет показан современный Владивосток, который переживает непростые времена пандемии. Генеральным продюсером проекта стал гендиректор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. Автором сценария картины выступил Алексей Бузин, ранее работавший над такими картинами, как "Решение о ликвидации" и "Анна Каренина. История Вронского". Режиссер-постановщик - Антон Борматов, известный по фильмам "Чужая", "Околофутбола", сериалам "Ольга", "Подкидыш".

Премьера фильма запланирована на осень этого года.

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