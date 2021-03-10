Миронов заявил, что спектакль "Горбачев" получил международный резонанс

"Спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса мы готовили в Zoom. Дистанционно репетировали его два месяца. Потом, правда, на две недели я смог пробраться в Ригу и репетировал там. Но, когда мы выпускали его в Москве, режиссер на мониторе компьютера у себя в Риге видел репетицию и потом звонил нам с замечаниями. У нас не было прямой связи. В таком режиме мы и выпустили спектакль. Это было впервые в моей практике", - рассказал Миронов.

Актер посетовал, что из-за ситуации с COVID-19 режиссер до сих пор не видел свой спектакль живьем. "Но постановка уже имеет международный резонанс, - отметил Миронов. - О "Горбачеве" заговорили в Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии, США, Канаде. И особенно приятно, что Михаил Сергеевич Горбачев, который буквально на днях отметил 90-летие, посмотрел нашу постановку".

Миронов также вспомнил Горбачева, откликаясь на манифест Константина Богомолова, опубликованный в соцсетях и "Новой газете", в котором автор призывает дистанцироваться от современного мирового культурного пространства с его нынешними, как он считает, псевдоценностями, "просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир".

"Когда я играю спектакль "Горбачев", я очень четко понимаю, что для меня лично сделал мой герой. Для меня он открыл границы. И с того момента мы, сохраняя свою идентичность, открыты всему миру. Мы можем существовать только в общем мировом доме. Мы так спасемся, я в этом уверен", - заявил актер.