Миронов назвал Достоевского автором своей творческой судьбы

"Мое первое соприкосновение с Достоевским было в дипломном спектакле "Преступление и наказание". Роли у меня не было никакой. Единственное, что я делал, произносил религиозные тексты и ходил со свечой. Но так к этому серьезно отнесся, что знаменитый критик Инна Натановна Соловьева до сих пор говорит, что это моя лучшая роль", - вспомнил Миронов.

Следующий раз, по его словам, он соприкоснулся с Достоевским при интересных обстоятельствах. "Дело было в Париже, я готовился к съемкам французского фильма Petit lala, где должен был играть главную роль - русского эмигранта. И звонит мне Валерий Фокин с вопросом, свободен ли я. Я отвечаю, что нет, у меня начинаются съемки. Он говорит: "Жалко". - "А что такое?" - "Я вот начинаю "Карамазовых" в "Современнике" репетировать, и роль Ивана мне хотелось бы предложить тебе". Я промучился ровно день и ночь, и на следующее утро, прервав контракт с французами, вылетел в Москву".

Как отметил актер, это стало для него этапным решением. "Потому что я вышел из амплуа мальчиков-одуванчиков, которых до этого играл. Другой режиссер предложил бы мне Алешу Карамазова, но не Валера. Он увидел во мне потенциал. И разрушение своих собственных внутренних границ позволило мне стать другим артистом после этой роли", - уверен Миронов. "После этого Фокин ставил "Бобок" Достоевского в Театре Табакова, где я тоже играл", - добавил артист.

"А потом пошли уже киноистории. Это, конечно же, Мышкин в "Идиоте" Бортко, потом сам Федор Михайлович в сериале Владимира Ивановича Хотиненко. И там уже были другие сложности. Но как-то так иду по жизни с Достоевским, если, конечно, он не против", - поделился артист. На вопрос, какую роль он хотел бы сыграть, актер ответил, что, согласно возрастной градации, уже двигается к отцу братьев Карамазовых. "Это такая блестящая партитура. Музыкальная, с миллионом нюансов, с юмором, с сарказмом, сатирой. Но, мне кажется, пока еще рановато", - с улыбкой заметил Миронов.