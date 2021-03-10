В Москве объявили лауреатов театральной премии "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лауреаты ежегодной московской премии Союза театральных деятелей (СТД) РФ "Гвоздь сезона" 2021 года объявлены в российской столице. Ими стали пять лучших спектаклей, которые создали в театрах Москвы в прошлом сезоне, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе СТД.

"Для участия в премии отбираются пять лучших постановок московских театров прошлого сезона, которые определяются экспертным советом", - уточнила собеседница агентства.

Она признала, что театральный сезон 2019-2020 годов был непростым, так как пандемия внесла свои коррективы и в культурную жизнь. Тем не менее, по ее словам, на сценах столицы появились яркие постановки. Пять лучших из них стали лауреатами премии "Гвоздь сезона". "Это премьерные спектакли "Ревизор" (Театр Олега Табакова, режиссер Сергей Газаров), "Дядя Ваня" (Театр наций, режиссер Стефан Брауншвейг), "Палачи" ("Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников), "Фаина. Эшелон" (Театр "Школа современной пьесы", режиссер Иосиф Райхельгауз), "Садко" (Государственный академический Большой театр России, режиссер-постановщик Дмитрий Черняков)", - перечислила представитель пресс-службы.

Каждая из этих постановок получит "Маленький хрустальный гвоздь". Церемония награждения, которая будет 19-й по счету, состоится 5 апреля в театральном центре "На Страстном".

"Кто получит главный приз "Большой хрустальный гвоздь", будет объявлено на церемонии награждения, где победителя из пяти финалистов выберет жюри, возглавляемое председателем СТД РФ, народным артистом РСФСР Александром Калягиным", - подчеркнула собеседница агентства.

Мероприятие по устоявшейся традиции пройдет в неформальной обстановке. В этом году авторами сценария и режиссерами церемонии вновь стали актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский и Роман Шаляпин. В праздничном вечере примут участие актеры и режиссеры спектаклей, признанных лауреатами премии, друзья СТД и коллеги по творческому цеху, добавили в пресс-службе СТД.