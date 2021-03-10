Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, композитор, пианиста и певица Людмила Лядова, госпитализированная с коронавирусной инфекцией, умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель Лядовой Виталий Мирошников. Прощание и похороны, по предварительной информации, состоятся 13 марта в Москве, рассказал он.

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"Людмила Алексеевна умерла. Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов (в Московском доме композиторов - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, родственники Лядовой выразили желание похоронить ее на Новодевичьем кладбище Москвы.

О том, что 95-летняя артистка госпитализирована с 75%-ным поражением легких, стало известно 27 февраля.