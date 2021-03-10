"Новые классики - Organ Taurida" отберет лучших молодых композиторов органной музыки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Призовой фонд Первого Международного конкурса молодых композиторов органной музыки "Новые классики - Organ Taurida", который стартует в среду, составит 600 тысяч рублей. Об этом сообщил композитор Андрей Шаров на пресс-конференции в ТАСС.

"Первое место - 300 тыс. рублей, второе место - 200 тыс. рублей, третье место - 100 тыс. рублей. Это действительно значимые средства", - сказал он.

Свое название новый конкурс получил от Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где расположен один из самых знаменитых органов России. Участвовать в состязании могут композиторы в возрасте от 14 до 35 лет, прием заявок стартует в среду и продлится до 31 мая. Принимаются сочинения продолжительностью до пяти минут. В первом туре жюри отберет 150 партитур, финалистами станут 20 работ.

Сочинения финалистов смотра прозвучат более чем в 20 городах России, где есть органы. "Пройдет органный марафон. Все начнется с Калининграда и закончится минимум в Красноярске, может, что-то и восточнее будет", - сообщил Шаров.

Конкурс поддержан Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. "Самая главная перспектива - вывод этого конкурса на очень широкую международную панораму, - заметил ректор вуза Александр Соколов. - Опять же есть уже замечательные результаты нашего предыдущего сотрудничества с организаторами конкурса (Международным фондом композиторов "Новые классики"), когда конкурс для молодых композиторов "Новые классики" вошел в Книгу рекордов России как раз по признаку распространения на международном пространстве".

"Этот конкурс очень важен для молодых композиторов, и я хочу их ободрить и сказать: ребята, не бойтесь писать органную музыку. Вторая причина, почему я участвую в этом конкурсе, - я хочу, чтобы орган получил новую жизнь в наше время, чтобы для него люди продолжали писать новую музыку", - подчеркнул титулярный органист Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне Хуан де ла Рубиа.