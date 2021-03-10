Дума приняла закон об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, устанавливающий особенности правового регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам.

Инициативу внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года. Новые нормы вступят в силу с 2023-2024 учебного года. Документ вводит дифференциацию оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В приоритете при приеме на обучение по таким образовательным программам будут наиболее одаренные поступающие.

Согласно документу, детские школы искусств смогут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования - "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие. Кроме того, законопроект позволяет создавать такие школы сразу по нескольким видам искусств.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств также предусматриваются в вузах и профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, а также программы среднего профессионального образования в этой сфере.

Согласно документу, Минкультуры будет устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством РФ. Ведомство также предлагается наделить полномочиями определять порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств. Такой порядок Минкультуры будет устанавливать по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации госполитики в сфере общего образования.