Названы финалисты Международного конкурса современных поэтов "День Шевченко"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Итоги Международного конкурса современных поэтов "День Шевченко" подвели в Москве.

"Десятого марта - день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко. Россотрудничество приурочило к этому событию Международный творческий проект "День Шевченко". Мы считаем, что проект станет площадкой для интеграции культурного пространства России и Украины - творческого диалога артистов, поэтов, литераторов двух стран", - сказала начальник управления культуры Россотрудничества Нармин Ширалиева.

По ее словам, к участию в конкурсе приглашались авторы из России и с Украины, соотечественники, проживающие в странах СНГ. При этом география полученных заявок оказалась шире - Куба, Пакистан, Латвия, Германия и другие страны.

Всего на суд жюри были представлено более 2 тыс. работ как на русском, так и на украинском языках. Самому юному участнику 11 лет, а самому старшему поэту 84 года. Среди конкурсантов преподаватели, студенты и школьники, спортсмены и домохозяйки, пенсионеры и военные, врачи и художники, моряки и летчики.

Ширалиева заверила, что конкурс стоит вне политики, выбранные темы тоже были вне политики.

"Поэзии не грозит кризис. Сама почва русская, украинская, единое поэтическое пространство пульсирует токами поэзии и генерирует, взывает к жизни новых поэтов. Рекрутирует в поэзию новые имена", - сказал председатель жюри конкурса поэт Владимир Вишневский.

Среди финалистов авторы Иван Попов, Ирина Калер, Валентина Комина, Алина Петкун, Олег Федоров, Виталий Егоров, Виктория Буренко, Евгений Кузнецов Анастасия Семенова. Работы победителей конкурса будут включены в первый поэтический сборник "День Шевченко" и напечатаны в России.