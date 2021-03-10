В Госдуме заявили, что песня Манижи для "Евровидения" точно отражает общемировую ситуацию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Композиция Russian Woman ("Русская женщина"), с которой певица Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2021" в Нидерландах, точно определяет текущую общемировую ситуацию. Такое мнение высказала в среду глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.

"Для нынешнего "Евровидения" Russian Woman даже чересчур консервативна. А "все по кругу борются, да не молятся" - довольно точное отражение текущей общемировой ситуации. В остальном - на что вы сетуете? Какой конкурс - такая и песня", - привели слова политика в ее пресс-службе.

Ямпольская раскритиковала уровень "Евровидения" и массовую культуру в целом. "Проблема не в конкретной Маниже. А в "пониже и пожиже", которыми давно определяется уровень массовой культуры. Не только у нас, однако за нас особенно обидно", - заметила она.

Певица Манижа получила наибольшее количество голосов телезрителей на национальном отборе представителя России на "Евровидение - 2021" в эфире Первого канала.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся". На фоне пандемии коронавируса организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на коронавирус, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.