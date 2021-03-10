Фестиваль имени Достоевского впервые пройдет в трех городах Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Театральный фестиваль Ф. М. Достоевского впервые пройдет сразу в трех городах Новгородской области. Он станет ключевым мероприятием в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя, сообщила министр культуры Вилена Сотникова в среду во время заседания оргкомитета.

"Двадцать пятый театральный фестиваль имени Достоевского пройдет с 4 по 11 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и впервые - в Боровичах. Свое участие уже подтвердили 16 театральных коллективов из России, два - из Финляндии, два - из Италии и один - из Армении. При содействии Россотрудничества и Союза театральных деятелей России мы ведем переговоры об участии в фестивале театров Республики Беларусь, Польши, Словении, Сербии, Венгрии, Казахстана, Франции, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии", - сказала Сотникова.

Планируется, что фестивальная программа пройдет в офлайн-формате, однако не обойдется и без онлайн-трансляции спектаклей. Также в планах проведение мастер-классов, театральных мастерских, выставок. В рамках фестиваля пройдет международная конференция "Достоевский вчера, сегодня, завтра".

Еще одним знаковым событием юбилейного года станут международные Старорусские чтения "Достоевский и современность". Кроме того, готовится постановка иммерсивного спектакля "Преступление и наказание". Его премьера состоится в сентябре в доме-музее романа "Братья Карамазовы". Впервые в юбилейный год творчеству Достоевского будет посвящена специальная программа XV Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Вече", в рамках которого фильмы по произведениям писателя будут показаны на железнодорожном вокзале в Старой Руссе.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональному министерству культуры к следующему оргкомитету разработать план мероприятий с привязкой к конкретным датам и определить главный день празднования 200-летия Достоевского. Глава Старорусского района Александр Розбаум рассказал членам оргкомитета о благоустройстве пешеходного туристического маршрута "Старая Русса - город Достоевского". Он объединит все места, связанные с жизнью и творчеством писателя.