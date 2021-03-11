В Новой Третьяковке открывается выставка о вымышленном художнике

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Выставка "The Moon Pool. Архив" Николая Кошелева, которая рассказывает о вымышленном художнике и нереализованной театральной постановке Дягилевских сезонов, открывается в Западном крыле Новой Третьяковки в четверг. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

"Проект повествует о нереализованной неким вымышленным художником начала XX века Александром Зильверхофом театральной постановке, которая должна была быть осуществлена в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Это определяет мультимедийный характер экспозиции, а также систему повторяющихся и рифмующихся символов, отсылающих к стилистике и эстетике художников круга "Мир искусства", - сказали в пресс-службе.

Проект создан Третьяковской галереей совместно с галереей "Триумф". "Найденный" архив несуществующего художника включает более 100 произведений, среди которых эскизы и фрагменты сценографии, сюжетные зарисовки, текст либретто и другие материалы.

"В либретто, написанном художником, рассказывается о девушке, которая в поисках умиротворения выходит в лунную ночь на берег пруда, где остается наедине со своими видениями и постепенно превращается в одно из них. Работа над постановкой длилась до 1906 года и не была завершена", - сказали в пресс-службе. В основе нереализованного спектакля - идеи и биография немецкого драматурга Генриха фон Клейста.

Николай Кошелев родился в 1987 году в Москве. Окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию им. Строганова в 2010 году по специальности "монументально-декоративное искусство" и в 2014 году - магистратуру в Нью-И оркской академии искусств по специальности "художник-живописец". Его работы находятся в коллекциях Нью-И оркской академии искусств, Ri a Museum of Contemporary Art, Van Cleef & Arples и других.