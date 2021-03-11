Художественный фильм "Пальмира" Ивана Болотникова вышел в российский прокат

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Драма "Пальмира" о военном враче из Дагестана, чья дочь сбегает в Сирию после вербовки террористами, вышла в российский прокат. Об этом сообщил ТАСС режиссер Иван Болотников.

"Если меня спросят, о чем фильм, скажу примерно так: идет война. Война идеологий, государств и, прежде всего, людей. Война явная и неявная. И на острие всего этого оказывается конкретная семья, отношения между близкими. Фильм закончен. И мне бы хотелось получить его зрительскую оценку", - сказал режиссер.

Картина "Пальмира" по сценарию Константина Лопушанского основана на реальных событиях. В центре сюжета оказывается бывший военный врач из Дагестана, жизнь которого рушится, когда его дочь, завербованная террористами, тайно бежит в Сирию. Главную роль в фильме исполнил венгерский актер Геза Морчани, который ранее сыграл в картине "О теле и душе" Ильдико Эньеди, получившей "Золотого медведя" Берлинале в 2017 году.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, она расположена в 240 км к северо-востоку от сирийской столицы. Руины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики запрещенной в России терористической группировки "Исламское государство" захватывали город в мае 2015 года и в декабре 2016 года. За это время они успели разрушить ряд памятников, в том числе Триумфальную арку, центральную часть амфитеатра, статую Льва Аллата, храмы Бэла и Баалшамина.