Фонд кино начал отбор отечественных фильмов для финансовой поддержки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фонд кино объявил о начале отбора национальных фильмов для предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии. Приказ опубликован в четверг на сайте фонда.

"Объявить отбор национальных фильмов в целях оказания поддержки производства за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на поддержку кинематографа", - говорится в документе.

Уточняется, что заявки от лидеров отечественного кинопроизводства принимаются с 11 марта по 12 апреля 2021 года, от иных организаций - с 11 марта по 16 апреля 2021 года.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.