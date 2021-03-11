Кабмин утвердил состав оргкомитета по празднованию 200-летия Александра Островского

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского и утверждении его состава. Документ опубликовали в четверг на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения А. Н. Островского и утвердить его состав", - следует из документа.

В состав оргкомитета вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, министр культуры РФ Ольга Любимова, замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, худрук Волковского театра Сергей Пускепалис, худрук Малого театра Юрий Соломин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского.