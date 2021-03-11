Правительство РФ одобрило концепцию развития библиотек до 2030 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило концепцию развития библиотечного дела на период до 2030 года, подготовленную министерством культуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства по итогам заседания кабмина.

"На заседании правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина поддержан проект Стратегии развития библиотечного дела страны до 2030 года", - сказали в пресс-службе Минкультуры. В ней уточнили, что подобный документ, определяющий векторы развития библиотечной отрасли страны, впервые подготовлен совместно с профессиональным сообществом.

В Минкультуры считают, что отсутствие в России единой политики не позволяет библиотекам в полной мере реагировать на современные вызовы. "Недофинансирование в части комплектования библиотечных фондов и их сохранности, а также необходимость привлечения молодых кадров влияют на системное развитие в библиотечной сфере, - подчеркнули в пресс-службе. - Стратегия призвана решить вышестоящие проблемы и провести полномасштабную модернизацию отрасли".

Документ предполагает совершенствование нормативно-правовой базы, разработку проектов по решению ключевых проблем библиотечной сферы, создание и развитие информационно-коммуникационных систем и платформ, формирование профессиональных стандартов и компетенций, подготовку и переподготовку кадров библиотечной отрасли, проведение мониторингов и исследований, формирование системы методической поддержки деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности.

Перечень ключевых показателей стратегии включает повышение охвата населения библиотечных обслуживанием до 40%, пополнение библиотечных фондов общедоступных библиотек до 12 млн единиц новых книг в год, а также увеличение числа модернизированных учреждений. В пресс-службе добавили, что объемы затрат в 2021 году не станут предметом внесения изменений в федеральный бюджет текущего периода. "Мероприятия будут реализованы за счет приоритизации средств, предусмотренных как Минкультуры России, так и региональным (муниципальным) бюджетам", - пояснили в министерстве.

Сеть общедоступных библиотек, находящихся в ведении Минкультуры РФ по состоянию на 1 января 2021 года, насчитывает около 42 тыс. единиц.