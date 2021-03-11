Организаторы "Евровидения" не допустили песню из Белоруссии из-за несоответствия правилам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста" в ее нынешнем виде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте союза.

О чем будет петь Manizha на конкурсе "Евровидение-2021"

"А что ждать? Встала и пошла!"

"А что ждать? Встала и пошла!" О чем будет петь Manizha на конкурсе "Евровидение-2021"

"Мы написали телекомпании БТРК (Белтелерадиокомпания - прим. ТАСС), которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни "Евровидение", чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе", - говорится в заявлении.

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".