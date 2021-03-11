{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Евровидение - 2021"
Обновлено 

Организаторы "Евровидения" не допустили песню из Белоруссии из-за несоответствия правилам

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса"
© Robin Utrecht/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста" в ее нынешнем виде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте союза.

На эту тему
"А что ждать? Встала и пошла!" О чем будет петь Manizha на конкурсе "Евровидение-2021"

"Мы написали телекомпании БТРК (Белтелерадиокомпания - прим. ТАСС), которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни "Евровидение", чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе", - говорится в заявлении.

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Теги
Белоруссия"Евровидение - 2021"
Пандемия COVID-19
В Твери 28 марта ансамбль Александрова даст концерт, отложенный год назад
Выступление коллектива состоится на сцене Тверского академического театра драмы
Читать полностью