Участниками "Русских чтений" в Петербурге станут писатели из России, Европы, США и Азии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Русскоязычные писатели из России, стран Европы и Средней Азии, а также США примут участие в медиапроекте "Русские чтения", который пройдет в Санкт-Петербурге на базе Библиотеки В. В. Маяковского и музея Владимира Набокова 20-21 марта. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции ТАСС в четверг.

"Состав наших авторов - очень серьезный и, мне кажется, репрезентативный. У нас есть и ближнее зарубежье, и дальнее зарубежье - и Европа, и Америка, и Средняя Азия, и страны Балтии", - отметил директор музея Набокова в Петербурге, писатель Андрей Аствацатуров.

Основной площадкой проекта станет Мемориальная библиотека князя Голицына (находится в здании Библиотеки Маяковского на набережной Фонтанки). "Мы проведем два круглых стола с нашими авторами и с участниками литературного процесса. А также мы покажем - это будет новая форма нашего проекта - фестиваль литературных читок: читки были нами уже записаны и сняты в музее Набокова. Это будут отрывки из произведений современных авторов зарубежья, с которыми и произойдет беседа", - рассказала журналистам руководитель проекта Мила Кудряшова.

В числе участников проекта - Евгений Абдуллаев, Михаил Елизаров, Андрей Иванов, Елена Элтанг, Михаил Гиголашвили, Герман Садулаев, Валерий Айрапетян, Валерий Бочков и другие писатели. Они обсудят роль современной русской литературы в формировании русскоязычного мира, связь авторов, живущих за рубежом, с культурой, родным языком, российским обществом, с читателями и коллегами. "Этот диалог удивительно важен - между литературой внутри России и [литературой], которая находится за ее пределами. Это полезно абсолютно для всех", - сказал Аствацатуров, еще раз подчеркнув значимость диалога разных контекстов, в которых живут писатели, и разных творческих поисков.

Запись литературной читки в исполнении петербургских артистов будут транслировать на онлайн-ресурсах библиотек-партнеров проекта в Москве и Петербурге. После этого состоится обсуждение текста, которое напрямую сведет автора и зрителя: библиотеки будут выходит в прямой эфир, и их посетители смогут задавать свои вопросы писателям.

Организатором проекта "Русские чтения" выступает Фонд поддержки и развития социокультурных проектов "Культурная политика". Информационную поддержку проекту оказывает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Проект также получил поддержку Фонда президентских грантов.