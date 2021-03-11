Выставка карикатур Андрея Бильжо "Приветы с удаленки" открылась в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Выставка "Андрей Бильжо. Приветы с удаленки", которая стала своего рода "пандемическим дневником" художника-карикатуриста, торжественно открылась на главной выставочной площадке Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля - в отделе "Дом И. С. Остроухова в Трубниках" - в четверг вечером.

Куратор выставки Наталья Реброва отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что эта выставка входит в цикл "Художники в Доме И. С. Остроухова". "В рамках этого кураторского проекта, начатого в середине 90-х годов, состоялось уже более сотни выставок. Андрей Бильжо - яркая фигура в художественном и литературном пространстве. Выбор не был случайным, тем более тема оказалась чрезвычайно актуальной. Выставку можно считать продолжением сетевого проекта #писательдома, инициатором которого музей выступил весной прошлого года", - пояснила она.

Для публики выставка, подготовленная совместно с галереей "Роза Азора", откроется 12 марта. В экспозиции можно увидеть графическую серию Бильжо "Писатели в самоизоляции" - в этих работах художник иронично обыгрывает штампы восприятия классиков русской литературы. Также на выставке есть скульптурные композиции "Толстой и Анна Каренина", "Чехов и Чайка", "Горький и Мать", "Маяковский", "Высоцкий". Работы Бильжо дополнены фотографиями писателей из собрания ГМИРЛИ имени Даля.

"Удаленка, пандемия, масочно-перчаточный режим, вакцинация. Эти слова стали для нас обыденными и родными. Концентрация событий - медицинских и политических - в эти 12 месяцев была невероятно плотной", - говорит Бильжо, чьи слова приводят в пресс-службе музея.

Художник добавляет, что в это непростое время он рисовал, "желая зафиксировать происходившее, которое пока что трудно осознать, извлекая из опасного забавное". "Собственно говоря, эта выставка - в каком-то смысле мой "пандемический дневник". Или, если угодно, отчет с удаленки", - заключает он.