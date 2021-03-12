В Японии при участии российских картин открылся Токийский фестиваль анимационных фильмов

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Ежегодный Токийский фестиваль анимационных фильмов (Tokyo Anime Award Festival, TAAF) открылся в пятницу в Японии. По данным организаторов, в конкурсной программе в номинации "Короткометражный анимационный фильм" принимают участие две российские ленты.

Это мультфильмы "Бегомания" (Runmania, 2019) Дарьи Столбецовой и "Анна: кошки-мышки" (Anna, cat-and-mouse, 2020) Вари Яковлевой. Всего в этой номинации представлено 35 картин в трех слотах. В номинации "Художественный анимационный фильм" - четыре ленты из Японии, Франции, Чили и Китая. Стоит отметить, что Гран-при фестиваля в прошлом году получил, в частности, популярный в Японии и за ее пределами анимационный сериал Kimetsu no Yaiba ("Клинок, рассекающий демонов", 2019). В конце прошлого года полнометражная лента Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha ("Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд", 2020) стала рекордсменом по кассовым сборам за всю историю Японии.

TAAF - ежегодный фестиваль, премии которого в области аниме и анимации вручаются с 2002 года в рамках выставки Tokyo International Anime Fair. В прошлом году от России конкурсный отбор прошла картина "Снежная королева: Зазеркалье" воронежской мультипликационной студии Wizart.