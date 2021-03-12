Организацию "Седьмая студия" Кирилла Серебренникова ликвидировали

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Театральная организация "Седьмая студия", основанная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году, прекратила свою деятельность, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

"Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" <...> Дата прекращения деятельности: 22.12.2020", - говорится на сайте реестра.

Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела будет находиться под арестом.