БДТ с 1 апреля перенесет спектакли на другие площадки из-за ремонта исторического здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Спектакли Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) перенесут с апреля на другие городские площадки в связи с ремонтом исторического здания на набережной Фонтанки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе театра.

"С 1 апреля Большой драматический театр (БДТ) продолжит свою деятельность на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании БДТ (набережная реки Фонтанки, 65). Начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014 гг., которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ, подрядчиком является АО "Ренессанс-Реставрация". В БДТ пояснили, что к настоящему моменту завершено уже 50% работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании на Фонтанке будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. "После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ", - добавили в театре.

В основном здании БДТ также планируют провести ремонтные работы на кровле, заказчиком также выступает Министерство культуры РФ. "Завершение всех указанных работ планируется в четвертом квартале 2021 года", - отметили в пресс-службе.

В период проведения этих работ спектакли БДТ будут проходить на Второй сцене (Каменноостровский театр), а также на сценах Александринского театра, МДТ, "Балтийского дома" и ТЮЗа. Кроме того, при поддержке Минкультуры будут организованы гастроли БДТ по России. "Подробности о жизни театра на период ремонта будут опубликованы дополнительно", - сказали в театре.

О театре

Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года. В 1964 году ему присвоено звание Академического, в 1970 году открыта Малая сцена, с 1992 года он носит имя Г. А. Товстоногова. Сегодня в репертуаре БДТ - постановки классических и современных пьес, спектакли по мотивам произведений, составляющих канон мировой литературы. Премьеры, выпущенные БДТ в последние годы, отмечены российскими национальными премиями "Золотая Маска" и "Арлекин", высшей театральной премией Петербурга "Золотой Софит" и другими наградами.