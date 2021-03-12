В России начался конкурс идей для новых достопримечательностей "Культурный след"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Культурный след", благодаря которому в разных городах России появятся новые достопримечательности, начался в пятницу. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС основатель конкурса Марина Смирнова.

Заявку необходимо подать на официальном сайте конкурса до 1 апреля. "Это просто описание вашей идеи - как вы видите то, что бы вы хотели, чтобы появилось в вашем городе", - уточнила Смирнова. Она добавила, что организаторы ожидают в этом году более 1 тыс. заявок.

После того, как заявка подана на сайт, она должна набрать не менее 100 голосов, чтобы перейти на рассмотрение экспертного совета. Затем формируется длинный список, в который попадает около 100 заявок, а позднее - шорт-лист из 15 идей.

"И эти 15 заявок мы уже отправляем в регионы и проводим там общественные слушания, общаемся с администрацией, пытаемся понять, насколько этот проект действительно нужен тому региону, в котором он предложен. Потому что бывает так, что какие-то проекты встречают сопротивление. Или наоборот встречают горячую поддержку", - рассказала основатель конкурса.

В зависимости от этого экспертный совет отбирает пять лучших проектов, которые будут реализованы, и начинается конкурс для художников на лучшие эскизы арт-объектов. Смирнова отметила, что организаторы конкурса стараются привлекать студентов из региональных творческих вузов, чтобы помочь им самореализоваться.

"Нам важно, чтобы эти объекты были интерактивными, чтобы с ними можно было взаимодействовать, и чтобы они создавали культурную среду. Не просто появился объект, а рядом с этим объектом должно появиться какое-то культурное явление - фестиваль, конкурс, какие-то традиции. Чтобы это стало точкой притяжения, и ради этого объекта в город было интересно приехать", - рассказала она.

Народные маршруты

Смирнова добавила, что в этом году будет запущено приложение, где будут нанесены "народные маршруты".

"Это те достопримечательности, которые важны для людей. И даже если этих достопримечательностей еще нет, можно будет просто посмотреть, например, что потенциально могло бы появиться в этом городе. Я думаю, что это приложение администрации городов будут использовать как подсказки, что можно в этом городе сделать", - пояснила она.

Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей "Культурный след" проводится с 2015 года. Среди уже реализованных проектов - инсталляция "Вечная теплота" в Норильске. Жители города предложили пустить по стенам библиотеки светодиодные стихотворные строчки, а художник Марина Звягинцева доработала идею и создала "поэтическую" отопительную систему, радиаторы которой сделаны в виде корешков книг, а по батарее "бегут" светодиодные строки из стихотворений местных поэтов.

Также в городе в рамках проекта появился памятник полярному жирафу - герою стихотворений писателя Эдуарда Нонина, и учрежден общегородской праздник - День полярного жирафа.

В Мурманске в 2017 году открыли символичный памятник "Морской волк". А в Мончегорске появился памятник табуретке как первой сцене в жизни каждого человека. Трехметровая табуретка стала местом проведения одноименного ежегодного Международного поэтического фестиваля, в котором может принять участие любой желающий.