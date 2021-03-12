Мультимедийную выставку работ Кандинского открыли в Тульском художественном музее

ТАСС, 12 марта. Почти 60 работ художника-абстракциониста Василия Кандинского из собрания петербургской галереи современного искусства PS Gallery представили в пятницу в Тульском музее изобразительных искусств. Также в отдельном зале с музыкальным сопровождением демонстрируются проекции его картин, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Открылась выставка "Цветозвуки". У нас два зала, в которых размещены 57 работ графики Кандинского разных периодов, и в третьем зале - мультимедийная выставка, где в темноте под музыку проецируются картины и их элементы", - сообщили в пресс-службе.

Звуковым сопровождением мультимедийной части проекта стали произведения Шнитке, Рахманинова, Скрябина, Стравинского, Римского-Корсакова. Одна из работ Кандинского - "Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин", экспонируется из коллекции Тульского музея изобразительных искусств, остальные предоставила петербургская галерея современного искусства PS Gallery, которой владеет коллекционер Павел Башмаков. Выставка будет работать до 15 июня, добавили в пресс-службе.

В Министерстве культуры Тульской области отметили, что это не первый опыт сотрудничества музея и частной галереи, в 2020 году в Туле демонстрировали картины Марка Шагала, ведутся переговоры об организации в 2022 году выставки работ Пабло Пикассо.

Василий Кандинский (1866 - 1944) - русский художник и теоретик искусства, стоявший у истоков абстракционизма. Профессор Баухауса (Высшая школа строительства и художественного конструирования в городе Веймар 1922-1933). Один из основателей творческого объединения "Синий всадник". Среди его произведений "Желтое-красное-синее", "Контрастные звуки", несколько "Импровизаций" и "Композиций", "Синий всадник".