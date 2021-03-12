В Петербурге умерла искусствовед Татьяна Кустодиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Искусствовед Татьяна Кустодиева, которая занималась в Государственном Эрмитаже исследованием творчества Леонардо да Винчи, Рафаэля и других мастеров Возрождения, умерла в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"12 марта 2021 года не стало Татьяны Кирилловны Кустодиевой, ведущего научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, заслуженного работника культуры, кандидата искусствоведения, признанного специалиста по итальянской живописи ХIII - ХVI веков. Искусствовед с мировым именем, она обладала непререкаемым авторитетом среди исследователей творчества Леонардо да Винчи, которому она посвятила множество научных публикаций и монографию "Произведения Леонардо да Винчи и его школы в собрании Эрмитажа" (2016). Сфера ее научных интересов охватывала не только наследие знаменитого винчианца, его последователей и учеников, - она увлеченно занималась творчеством Рафаэля, Пьеро делла Франческа, Сандро Боттичелли, Гарофало, Бронзино", - говорится в сообщении пресс-службы Эрмитажа.

Кустодиева работала в Эрмитаже более 60 лет. Она составила каталог эрмитажной коллекции итальянской живописи XIII - XVI веков, вышедший в 2011 году, написала большое количество научных статей, монографий, каталогов к временным выставкам и книг, посвященных искусству эпохи Возрождения. Она была куратором и автором многих эрмитажных выставок в самом музее и за его пределами.