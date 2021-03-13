Фильм "Счастливо оставаться" получил главный приз кинопремии "Сезар-2021"

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Картина "Счастливо оставаться" (Adieu les cons, 2020) режиссера Альбера Дюпонтеля была признана лучшим фильмом в ходе 46-й церемонии вручения кинопремий "Сезар". Мероприятие состоялось в пятницу в концертном зале "Олимпия" в IX округе Парижа и транслировалось в эфире телеканала Canal+.

Эта же картина удостоилась самого большого количества наград: лучшие декорации, лучший сценарий, лучшая операторская работа. Дюпонтель получил отдельную премию и как лучший режиссер. Кроме того, лучшим актером второго плана был признан француз Николя Марье, также сыгравший роль в этой картине. Всего же данный фильм был выдвинут на 12 номинаций. Сюжет повествует о судьбе женщины, которая в молодости отказалась от ребенка, но решила разыскать его спустя почти 30 лет, узнав, что смертельно больна.

Вторым по количеству наград стал лучший документальный фильм "Девочки" (Adolescentes, 2019) Себастьена Лифшица о дружбе двух школьниц, которые происходят из разных социальных классов. Также фильм получил награду за лучший звук - ее были удостоены звукорежиссеры Йоланд Декарсен, Жанн Дельпланк, Фанни Мартен и Оливье Гуанар, который не смог присутствовать на церемонии, однако для него это уже вторая награда в данной номинации. Третья награда в копилку картины - премия за лучший монтаж.

Лучшим актером был признан Сами Буаджиля за работу в картине режиссера Мехди Барсауи "Сын" (Un Fils, 2019). В этой номинации с ним, в частности, соперничал и Альбер Дюпонтель, сыгравший одну из главных ролей в своем же фильме - триумфаторе "Сезара" этого года, - "Счастливо оставаться".

Награду для лучшей актрисы в этом году присудили Лор Калами, сыгравшей главную роль в фильме "Антуанетта в Севенне" (Antoinette dans les C vennes, 2020) режиссера Каролин Виньяль. Лучшей актрисой второго плана в этом году стала Эмили Декен, сыгравшая в картине Эмманюэля Муре "Что мы говорим, что мы делаем" (Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, 2020). Следует отметить, что данная картина была выдвинута в 13 номинациях.

Остальные награды

Лучшей начинающей актрисой была названа 14-летняя Фатиа Юссуф, сыгравшая главную роль в мелодраме "Милашки" (Mignonnes, 2020) Маймуны Дукур, повествующей об 11-летней девочке из мусульманской семьи, которая вместе с тремя одноклассницами начинает изучать современные танцы и вступает в конфликт с родственниками из-за семейных традиций. Звание же лучшего начинающего актера получил Жан-Паскаль Зади, сыгравший главную роль в комедии "Просто черный" (Tout simplement noir, 2020), посвященной проблемам темнокожих во Франции.

Лучшим режиссерским дебютом был назван фильм "Ты и я" (Deux, 2019) Филиппо Менегетти, главное место в котором занимают отношения двух старых подруг, мечтающих уехать вместе в Рим и провести там остаток своих дней. Лучший адаптированный сценарий - "Девушка с браслетом" (La fille au bracelet, 2019) режиссера Стефана Демустье. Лучшим иностранным фильмом этого года был назван "Еще по одной" (Drunk, 2020) Томаса Винтерберга, а звание лучшей короткометражки присудили картине "Какая разница, если звери умирают?" (Qu'importe si les b tes meurent, 2020) Софии Алауи.

Среди анимированных картин в полном метре премию получила работа испанского режиссера и художника Ауриэля "Жозеп" (Josep, 2020). Картина рассказывает о бежавших во Францию от диктатуры Франко испанцах. В категории короткометражных мультфильмов победу одержал "И был медведь" (L'Heure de l'ours, 2020) режиссера Аньес Патрон. Лучшую оригинальную музыку для фильма, по мнению жюри, написал композитор Эрван Кастекс, выступающий под псевдонимом "Рон" (Rone), специализирующийся на электронной музыке. Его работа украсила картину "Ночью" (La Nuit Venue, 2019) Фредерика Фарруччи.

Впервые в этом году был представлен "Юбилейный Сезар", который достался труппе Splendid ("Великолепный"), в честь 40-летия их одноименного кафе-театра в IV округе Парижа. За наградами на сцену поднялись участники ее первого состава: Кристиан Клавье, Жозиан Баласко, Мишель Блан, Мари-Анн Шазель, Жерар Жюньо, Тьерри Лермитт и Брюно Мойно. Почетный "Сезар" 2021 года был присужден актеру и сценаристу Жан-Пьеру Бакри за его вклад в мир французского кино, а также чтобы почтить его память: 18 января 2021 года он умер от рака в возрасте 69 лет.

В новость были внесены изменения (03:38 мск) — передается с исправлением формулировки в пятом абзаце, правильно - выдвинута в 13 номинациях.