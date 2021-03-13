Умер народный артист России Стахан Рахимов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Народный артист России Стахан Рахимов умер в Москве в возрасте 83 лет. Об этом сообщил в своем аккаунте во "ВКонтакте" заведующий структурным подразделением концертного зала "Москонцерт Холл" Валерий Корн.

"Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дует уже в другом измерении", - написал Корн.

В пресс-службе "Москонцерта" пояснили ТАСС, что артист болел и плохо себя чувствовал. Последний раз о состоянии его здоровья сообщалось в пятницу.

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ (2002) Стахан Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане. В 1960 году он попал в финал конкурса вузовской самодеятельности, который проходил в Колонном зале Дома Союзов. Там он встретил свою будущую жену и партнера по сцене Аллу Иошпе.