Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова

ТАСС, 13 марта. Народная артистка РФ и Татарстана Нажиба Ихсанова умерла на 83-м году жизни. Об этом в субботу сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, в труппе которого состояла актриса.

"Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что Ихсанова была "ведущей, яркой, острохарактерной актрисой, обладающей бурным темпераментом". "Созданные ею многогранные образы отличают отточенный внешний рисунок в сочетании с глубокой психологической разработкой", - добавили в театре.

Соболезнования в связи со смертью артистки также выразил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе главы республики.

Артистка родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. Она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве и была принята в труппу Татарского академического театра.