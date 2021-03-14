Народная артистка РСФСР Ольга Яковлева принимает поздравления с юбилеем

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский художественный академический театр (МХТ) имени А. П. Чехова поздравляет с юбилеем народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву, которой в воскресенье исполняется 80 лет. Об этом сообщили ТАСС в театре, где с 2004 года служит актриса.

"Сегодня коллектив МХТ имени А. П. Чехова поздравляет Ольгу Михайловну Яковлеву с юбилеем и желает всего самого прекрасного!" - сказала пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

Она напомнила, что Яковлева была любимой актрисой выдающегося режиссера Анатолия Эфроса и прославилась именно в его спектаклях. "После окончания Щукинского училища в 1962 году Яковлева попала в Театр имени Ленинского комсомола, а два года спустя туда главным режиссером пришел Эфрос", - рассказала Витвицкая. "Вот как писал об этом историк театра Анатолий Смелянский: "Он встретился с ней впервые на сцене "Ленкома" и открыл ее Москве в пьесах Радзинского и Арбузова. Открыл ее несравненный голос, хрупкую нежность и обольстительную откровенность, страстность и остроту реакций. От роли к роли он лепил ее образ и облик, сотворив лирический центр всех своих важнейших театральных композиций", - процитировала критика пресс-атташе, уточнив, что в этот период Яковлева играла Нину Заречную в чеховской "Чайке", Арманду в "Мольере" Булгакова, Лику в пьесе Арбузова "Мой бедный Марат".

"В 1967 году Эфрос был уволен из "Ленкома" и переведен штатным режиссером в Театр на Малой Бронной, - продолжила собеседница агентства. - Яковлева пошла за ним. Именно там их творческий союз достиг расцвета, и едва ли не каждая роль актрисы вошла в историю отечественной сцены". "Событиями стали Ирина в "Трех сестрах", шекспировские Джульетта и Дездемона, Лиза Хохлакова в спектакле "Брат Алеша" по Достоевскому, отчаянно мечтающая о счастье Агафья Тихоновна из гоголевской "Женитьбы", мучительно переживающая уход молодости Наталья Петровна из "Месяца в деревне" Тургенева", - перечислила пресс-атташе.

Потом, по ее словам, уже в 1984 году Эфрос возглавил Театр на Таганке, и Яковлева играла там вплоть до смерти режиссера, случившейся в 1987 году. В 1990-е годы Яковлева выходила на сцену Театра имени Вл. Маяковского, "Школы современной пьесы", Театра под руководством О. Табакова.

"С 2004 года Ольга Михайловна - актриса МХТ имени А. П. Чехова. Созвучным актрисе режиссером стал Адольф Шапиро: на мхатовской сцене она сыграла в двух его постановках - "Кабала святош" и "Обрыв", - уточнила пресс-атташе, добавив, что сейчас Яковлеву можно увидеть в спектаклях "Правда - хорошо, а счастье лучше" Александра Огарева и "Немного нежности" Аркадия Каца.

Об актрисе

Советская и российская актриса театра и кино Ольга Яковлева родилась 14 марта 1941 года в Тамбове. После окончания Театрального училища имени Щукина в 1962 году была принята в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне - "Ленком"), где встретила режиссера своей творческой судьбы Анатолия Эфроса, в содружестве с которым работала также в Театре на Малой Бронной и Театре на Таганке. Затем играла в Театре имени Вл. Маяковского, "Школе современной пьесы", Театре под руководством О. Табакова. С 2004 года - актриса МХТ имени А. П. Чехова.

Снималась в кино. Среди фильмов с участием Яковлевой - сериалы "Плата за любовь", "Дом на набережной", картины "Тяжелый песок", "Борис Годунов".

Удостоена звания народной артистки РСФСР. Кавалер орденов Почета и Дружбы. Является лауреатом Государственной премии РФ (1996), театральной премии "Хрустальная Турандот" (1993, 2011), премии "Золотая маска" (1996, 2011).