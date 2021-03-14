В Москве прошла премьера картины "Пальма" о собаке, ждавшей хозяина в аэропорту

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьера картины "Пальма" о собаке, которая ждала возвращения своего хозяина в аэропорту, состоялась в московском киноцентре "Октябрь". Режиссер Александр Домогаров-младший поблагодарил команду фильма и выразил надежду, что он даст зрителям возможность задуматься "о ценном и важном", передает корреспондент ТАСС.

Сценарий "Пальмы" написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во Внуково. Оставленная в московском аэропорту овчарка несколько лет ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Статью об этом в то время написал журналист Юрий Рост.

"Рубен Левонович (Дишдишян, продюсер фильма), спасибо, что с первого дня поверили в проект, это очень ценно. Хочу сказать спасибо папе и маме. Папа первый придумал и вдохновил меня на эту картину, я увидел на Facebook статью. Мама была зрителем первых монтажных сборок", - поделился режиссер со сцены. Он также поблагодарил всю команду проекта, которая за время работы стала "единым организмом".

По словам Домогарова-младшего, "Пальма" - это история о том, как "все помогали собаке, но в итоге именно собака помогла всем и объединила семью". "Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, столько и снято, и написано. Но наш фильм - повод задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно", - пояснил он. Фильм выходит в отечественный прокат 18 марта.

В воскресенье также прошла акция, организованная создателями фильма "Пальма", сетью "Каро" и Международным благотворительным фондом помощи животным "Дарящие надежду". Гости киноцентра могли принять участие в сборе подарков для собак и кошек из 40 приютов, которые курирует фонд. Кроме того, в фойе "Октября" потенциальным хозяевам предложили познакомиться с несколькими собаками, ищущими дом.

О фильме

Главными героями картины становятся девятилетний мальчик Коля, чей папа работает пилотом, и овчарка Пальма, ждущая в аэропорту своего хозяина. Роли в ней исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие артисты. На роль мальчика пробовались более 300 детей, но в итоге утвердили Леонида Басова, для которого это дебют в кино. Впервые большую роль на экране исполнила и семилетняя овчарка Лили, сыгравшая Пальму.

Существует японская версия "Пальмы", в которую вошли сцены, снятые в префектуре Акита в Японии, с участием японских и российских актеров. Действие этих фрагментов разворачивается в 2020 года, главным героем становится повзрослевший Коля. В Японии картина выйдет в прокат в 2021 году под названием "История Акиты и Пальмы". Также фильм выйдет в прокат в Словакии, Польше, Прибалтике, Вьетнаме.