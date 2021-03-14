Биеннале христоцентричного искусства впервые открылась в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первая биеннале христоцентричного искусства открылась в воскресенье в здании просфорни на территории храма Михаила и Федора Черниговских. Экспозиция включает 140 работ художников, которые посвящают творчество осмыслению христианского вероучения и пониманию евангельских сюжетов, передает корреспондент ТАСС.

"Иногда художественные произведения могут открывать нам совсем не заметные на первый взгляд смыслы, которые не лежат на поверхности. И в этом я вижу большую силу искусства, в том числе - христоцентричного искусства", - отметил проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры ОЦАД, иеромонах Павел (Черкасов).

В преддверии Великого поста он напомнил, что одной из важнейших функций искусства в жизни человека является возможность через него преображать самого себя. "Я хотел бы пожелать, чтобы эта выставка послужила поводом для нас задуматься и о самих себе как о произведениях искусства, чтобы самих себя мы старались преображать в соответствии с теми смыслами, которые здесь почерпнем. Смыслами, которые связаны с Евангелием, с богослужением, и которые всегда готовы нас возвысить, если мы будем этому отдаваться", - подчеркнул иеромонах.

Искусствовед, кандидат культурологии, специалист по современной иконе Ирина Языкова отметила преимущество выставки в показе существования в едином пространстве авторов, по-разному видящих и размышляющих, работающих в разных стилях и техниках. По ее словам, одной из целей проекта было показать, что разные подходы в искусстве друг другу не противоречат.

"Это христоцентричное искусство, и, действительно, есть некий центр, из которого все исходит. Конечно, есть современное искусство, которое антицерковно, [есть] антихристианское [искусство], но есть масса художников, которые думают о Евангелии, читают Евангелие, ищут в нем ответы на вопросы бытия <...> Мы видим, как по-разному можно переживать веру, встречу с Христом", - считает она.

О выставке

Выставка будет работать до 16 мая. Как сообщили организаторы, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, экспозиция доступна для небольших групп по предварительной регистрации.

Прием работ на биеннале начался 15 октября 2020 года. Всего на конкурс поступило около 400 произведений художников из девяти стран. Жюри выбрало 140 работ, которые вошли в экспозицию выставки.

Между участниками биеннале будут распределены три приза: "Гран-при", "Лучший молодой художник" и "Приз зрительских симпатий". Первые два будут присуждены жюри во главе с митрополитом Иларионом, приз зрительских симпатий получит автор работы, набравшей наибольшее количество зрительских голосов. Общий призовой фонд - 200 тыс. рублей. Лучшие работы будут изданы в международном каталоге по итогам биеннале.