В Москве открывается музей истории литературы XX века

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новый отдел открывается в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре (ГМИРЛИ) - Музей истории литературы XX века. Первой станет экспозиция, посвященная Осипу Мандельштаму, рассказал ТАСС директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак.

Торжественное открытие состоится в понедельник. "Этот музей отличается от всех персональных музеев, работающих в структуре Государственного музея истории российской литературы имени Даля - музеев Михаила Лермонтова, Александра Герцена, Алексея Толстого и других. "Герой" нового музея - литературная жизнь XX века со всеми ее драматичными и противоречивыми особенностями", - отметил собеседник агентства.

Первым в музее откроется раздел, посвященный Осипу Мандельштаму. Экспозиция получила название "Улица Мандельштама: Осип и Надежда". Ее концепция разработана ГМИРЛИ имени Даля совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект стал победителем второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.

Экспозиция состоит из трех частей: комнаты Осипа Эмильевича, комнаты Надежды Яковлевны и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900-1930-х годов. Как отмечают в музее, этот раздел построен "на контрасте скудости материального быта и богатства творческих проявлений Осипа и Надежды Мандельштамов".

В экспозиции можно увидеть подлинные предметы из собраний Государственного музея истории российской литературы имени Даля, Мандельштамовского общества и частных коллекций, дополненные мультимедийными проектами. Специально для экспозиции отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени Даля, некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые.

"Разделы музея будут открываться для посетителей постепенно, в течение нескольких лет. Уже больше года работает пилотная экспозиция, посвященная выдающимся писателям, ученым, художникам, жившим в здании на Зубовском бульваре. В ближайшем будущем в музее появятся экспозиции о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Андрея Платонова", - добавил Дмитрий Бак.