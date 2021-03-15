В Петербурге открывается XXII Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. XXII Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов открывается в понедельник на Малой сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева. В нынешнем году он посвящен памяти народного артиста России Николая Иванова (1943-2020), который на протяжении многих лет возглавлял жюри фестиваля.

"В память о Николае Николаевиче мы учредили специальный приз его имени, обладателя которого назовет жюри под председательством постоянного участника фестиваля заслуженного артиста России Сергея Шелгунова. Из 100 заявок жюри отобрало 18 наиболее ярких спектаклей, которые будут показаны в финале", - рассказала в беседе с журналистами руководитель фестивального проекта, директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

Она напомнила, что первоначально фестиваль носил название "Сказки янтарного берега" и ограничивался только сказочным жанром. "Но очень скоро мы поняли, что необходимо расширить границы жанра, потому что школьники смело обращаются к классике, играют и "Господ Головлевых", и "Мещан". И теперь мы не ограничиваем участников в выборе материала", - пояснила директор фестиваля. Детские театральные студии существуют при школах, подростковых клубах, дворцах молодежи. Светлана Лаврецова сообщила, что такая студия скоро заработает и при ТЮЗе, где со школьниками будут работать актеры труппы.

В финальной части выступят подростковые коллективы из Петербурга, Москвы, Мурманска, Красноярска с постановками по произведениям русской и зарубежной классики. На афише - и Шекспир, и Чехов, и спектакли о войне, и новое прочтение советской литературы - произведений Аркадия Гайдара, Льва Кассиля.

Международная программа на фестивале представлена Русским детским театром "Апрелик" из Парижа, лауреатом премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший русский театр за рубежом". Французские школьники покажут спектакль "Маленький принц", который стал продолжением их сотрудничества с Российским государственным институтом сценических искусств (РГИСИ) в рамках проекта "Театр как модель сохранения русского языка". С юными французами работал доцент кафедры актерского мастерства РГИСИ Максим Михайлов.

О творческой лаборатории

Впервые в нынешнем году в программу фестиваля добавлена творческая лаборатория, в рамках которой юные артисты под руководством актеров Сергея Агафонова и Надежды Кулаковой создадут со школьниками из разных коллективов театральный эскиз и представят его на заключительном вечере. В случае удачи такая практика войдет в постоянную программу фестиваля. Также будет проведен мастер-класс по актерскому мастерству от артиста театра и кино Ивана Кокорина.

Завершится фестиваль 18 марта на Большой сцене ТЮЗа, где будут объявлены победители и состоится гала-концерт. Весь праздник пройдет в живом плане.

Фестиваль носит имя народного артиста СССР Александра Брянцева (1883-1961) в память о режиссере и педагоге - основателе одного из первых отечественных театров для детей.