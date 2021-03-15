Российские исполнители остались без Grammy в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Российский пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев остались без наград в своих номинациях на американскую музыкальную премию Grammy. Об этом было объявлено на 63-й церемонии вручения этих наград в воскресенье.

В категории "Лучшее классическое инструментальное соло", где Трифонов был номинирован за альбом Destination Rachmaninov - Arrival, награду взял американский пианист российского происхождения Кирилл Герштейн с альбомом Adès: Concerto for Piano and Orchestra.

В свою очередь Емельянычев вместе с оркестром Il Pomo D'Oro был выдвинут на награду в категории "Лучшая оперная запись", однако Grammy в этой номинации досталась американскому дирижеру Дэвиду Робертсону за запись "Gershwin: Porgy And Bess".

В субботу Трифонов в комментарии ТАСС, отметил, что нынешняя номинация на Grammy стала для него уже пятой по счету. "Я рад, что моя запись концертов Рахманинова удостоена внимания наряду с записями прекрасных музыкантов", - сказал он в преддверии церемонии награждения.

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события будут разворачиваться на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако помимо этого в трансляции будут задействованы клубы Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театр "Аполло" в Нью-Йорке и музыкальное пространство Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Организаторы таким образом хотят отдать дань уважения независимым площадкам, которым был нанесен серьезный ущерб из-за пандемии.