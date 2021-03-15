Фестиваль военных оркестров "Амурские волны" пройдет в Хабаровске в мае

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Отмененный в прошлом году из-за пандемии фестиваль военных оркестров "Амурские волны" состоится в мае. Участие в нем примут Центральный военный оркестр Минобороны РФ и оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, сообщила пресс-служба Министерства культуры Хабаровского края.

"Министерство культуры Хабаровского края начало подготовку к IX Международному военно-музыкальному фестивалю "Амурские волны", который пройдет с 24 мая по 1 июня", - говорится в распространенном релизе.

"Амурские волны" - одно из ярких событий в культурной жизни региона. Он проводится ежегодно, ранее участие в нем принимали и зарубежные коллективы, в частности, из КНДР, Республики Казахстан, Монголии, Китая, Сингапура, Японии и других стран. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии.

Фестиваль "Амурские волны" продолжает заложенную международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня" (Москва) традицию открытых выступлений духовых оркестров и служит популяризации отечественных воинских церемониалов, патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи.

В 2021 году Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" будет проходить под руководством начальника военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главного военного дирижера Вооруженных сил РФ заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина.

Ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Хабаровском крае. За минувшие сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии было зарегистрировано свыше 49,7 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 312 человек. На прошлой неделе в связи с улучшением эпидемической ситуации в крае разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек.