В Екатеринбурге планируют открыть центр "Эрмитаж-Урал" 1 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланировано на 1 июля - день начала эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 году. Об этом ТАСС сообщил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Изначально центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге планировалось открыть в ноябре 2020 года. Однако из-за пандемии сроки открытия были перенесены.

"Мы рассчитываем, что 1 июля состоится открытие центра "Эрмитаж-Урал". Дата связана с началом эвакуации в 1941 году. Эта дата нам кажется очень правильной и символичной", - сказал Марков.

Он добавил, что финализированы все договоренности с Эрмитажем по первой экспозиции. "Необходимое оборудования для размещения экспозиции уже есть. Сейчас идет речь о дополнительном оборудовании "для красоты" - оно тоже очень важное", - пояснил начальник управления культуры городской администрации.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.

Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.