Манижа нацелена на победу в "Евровидении"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Певица Манижа (Manizha), которая будет представлять Россию на 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение", нацелена на победу. Об этом певица сказала в понедельник в интервью ТАСС.

"А что ждать? Встала и пошла!" О чем будет петь Manizha на конкурсе "Евровидение-2021"

Певица с песней "Русская женщина" (Russian Woman) будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года. Отбор проходил в прямом эфире Первого канала.

"Что же касается места в конкурсе, конечно, нацеливаюсь на победу, - сказала Манижа. - Посмотрим, как оценят выступление. Конечно, это вызов. На "Евровидение" с песней Russian Woman едет уроженка Таджикистана".

Артистка призналась, что с боевым духом у нее все в порядке. "Я боец по своей сути, - пояснила она. - За качество, за то, чтобы все круто звучало и выглядело. В Russian Woman важно сохранить самоиронию, чтобы ее считала не только российская аудитория, но и иностранная. Поверьте, та мультикультурность, которая присутствует в этой песне, если хотите, в моем манифесте, характерна для многих стран и национальностей".

О певице

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет, она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 посол доброй воли ООН по делам беженцев.

По словам певицы, Russian Woman - это "песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России". Она отметила, что российская женщина "прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя".

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся". На фоне пандемии коронавируса организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.