Ролдугин выступит с концертом в парке науки и искусства "Сириус" 19 марта

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин выступит на сцене парка науки и искусства "Сириус" 19 марта совместно с Сочинским симфоническим оркестром, название произведения держат в секрете, сообщили в пресс-службе Фонда "Талант и успех" в понедельник.

"19 марта на сцену Парка науки и искусства "Сириус" выйдет народный артист России, знаменитый виолончелист Сергей Ролдугин. Совместно с Сочинским симфоническим оркестром музыкант исполнит Концерт для виолончели и духового оркестра. Это станет концертом-сюрпризом - зрители узнают название произведения и композитора непосредственно перед выступлением", - говорится в сообщении.

Во второй части концерта прозвучит симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова, которая стала одним из самых востребованных произведений композитора. Она прозвучит в исполнении Сочинского симфонического оркестра. Дирижировать будет художественный руководитель оркестра и дирижер Алексей Асланов, который регулярно представляет концертные программы с Сергеем Ролдугиным и солистами Санкт-Петербургского Дома музыки.

"Мы подготовили для наших зрителей настоящий музыкальный подарок - они услышат яркое, эксцентричное сочинение, которое поразит своей неординарностью и, возможно, расширит границы музыкального видения наших зрителей. Оно крайне необычно за счет смешения различных стилей и жанров", - сказал художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай, чьи слова приводит пресс-служба.

Ролдугин возглавляет программу "Музыкальная сборная России", представленную в "Сириусе". Является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки, в 2019 году стал председателем жюри Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие", который ежегодно проходит в Образовательном центре "Сириус".