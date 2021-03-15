Российский мультфильм получил специальный приз на фестивале аниме в Японии

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Российский короткометражный мультфильм "Бегомания" (Runmania, 2019) режиссера Дарьи Столбецовой получил специальный приз на ежегодном Токийском фестивале анимационных фильмов (Tokyo Anime Award Festival, TAAF). Об этом сообщается в понедельник на сайте смотра.

"Бегомания" была удостоена приза главы токийского района Тосима. Там расположен кинотеатр Син-бунгейдза, где сегодня будут показаны ленты, победившие на фестивале. Действие "Бегомании" происходит в городском парке, где главная героиня совершает пробежки, готовясь к марафону. Короткометражка была снята в 2019 году.

Гран-при TAAF в категории полнометражных фильмов в этом году получила испано-бельгийской картина "Хосеп" (Josep), повествующая о каталонском художнике-иллюстраторе Хосепе Бартоли. Он известен борьбой с фашизмом в Испании. Лучшим короткометражным произведением признан французский мультфильм "Гроб" (Coffin). Из-за коронавируса церемония награждения победителей не проводилась, судьи принимали решения в режиме онлайн.

TAAF - ежегодный фестиваль, премии которого в области аниме и анимации вручаются с 2002 года в рамках выставки Tokyo International Anime Fair. В прошлом году от России конкурсный отбор прошла картина "Снежная королева: Зазеркалье" воронежской мультипликационной студии Wizart.