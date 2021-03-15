Певица Efendi с композицией Mata Hari представит Азербайджан на "Евровидении"

БАКУ, 15 марта. /ТАСС/. Певица Efendi (сценический псевдоним артистки Самиры Эфенди) с композицией Mata Hari будет в этом году представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Авторами и продюсерами композиции стали Amy van der Wel, Luuk van Beers и Tony Cornelissen из Нидерландов. Песня Mata Hari победила в национальном отборе из 229 композиций азербайджанских и иностранных авторов.

Азербайджан дебютировал на "Евровидении" в 2008 году. Лучшее достижение азербайджанских исполнителей на "Евровидении" - победа на конкурсе в Дюссельдорфе в 2011 году, которую принесли Азербайджану Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Их победа позволила Баку принять "Евровидение-2012". В 2019 году Азербайджан на "Евровидении" представил Чингиз Мустафаев с песней Truth. По итогам голосования он занял пятое место.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.