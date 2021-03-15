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Объявлены номинанты на "Оскар"

Картины "Отец", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды" и "Звук металла" претендуют на победу в категории "Лучший фильм"
© Carlo Allegri/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Номинантов на "Оскар" объявили во время трансляции, которую ведут на сайте Американской академии киноискусств. 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Ленты "Отец", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Девушка, подающая надежды" и "Звук металла" выдвинуты на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтенберг, Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун номинированы на "Оскар" за лучшую режиссерскую работу.

Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган номинированы на "Оскар" в категории "Лучшая актриса".

Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман номинированы на "Оскар" в категории "Лучший актер".

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Картины "Дорогие товарищи!" и "Гунда" не вошли в число номинантов на "Оскар"
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