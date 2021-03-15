Конкурс семейных историй для альманаха "Незабытые истории Победы" начался в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Конкурс семейных историй в народный альманах "Незабытые истории Победы", начался в столице. Работы будут приниматься до 9 мая, сообщили в понедельник в оргкомитете проекта "Многонациональная Победа".

"15 марта стартовал уже полюбившийся участникам по прошлому году конкурс лучших рассказов в народный альманах "Незабытые истории Победы". Фотографию военных времен из семейного альбома и рассказ к ней об участниках войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи (от 2 тыс. до 3,5 тыс. знаков с пробелами), а также любую другую дополнительную информацию (биографические данные, информацию о наградах, письма и воспоминания участников войны) необходимо прислать до 9 мая в адрес оргкомитета на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru", - говорится в сообщении. При отправке письма необходимо указать автора истории или коллектива, а также контактные данные.

Отмечается, что в этом году конкурс посвящен 80-летию битвы за Москву, поэтому особое внимание будет уделено рассказам об участниках этого сражения и о событиях, которые происходили в 1941 году. Участвовать в нем можно как индивидуально, так и всей семьей, классом и организацией.

"В прошлом году <...> конкурс проводился впервые. <…> В этом году в народный альманах войдут 80 самых интересных историй с фотографиями из семейных архивов, таким образом мы хотим акцентировать внимание на большой юбилейной дате - 80-летии битвы за Москву. Уже по традиции в отборе историй будут участвовать ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Герои России", - добавила организатор конкурса Эмма Рождественская, чьи слова приводятся в сообщении.

В материале уточняется, что каждому из авторов историй, вошедших в альманах "Незабытые истории Победы", подарят печатную версию издания на торжественном мероприятии в "Музее Победы" на Поклонной горе в Москве 26 мая.

Альманах будет издан в рамках проекта "Многонациональная Победа" столичным департаментом национальной политики и межрегиональных связей совместно с некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии".