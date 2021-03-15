Организаторы заявили, что онлайн-режим вывел лондонскую "Масленицу" на международную сцену

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Масленица" в Лондоне вывел Неделю русской культуры в Великобритании на международную сцену благодаря новому онлайн-формату. Об этом рассказал в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков, комментируя традиционный смотр русской культуры, завершившийся в воскресенье, 14 марта, праздничным гала-концертом.

"Для Русского дома в Лондоне и организаторов фестиваль - одно из важнейших событий года. Масленица в этом году стала эпицентром событий, показывающих разнообразие российской культуры и многогранность русской души. Онлайн-формат впервые вывел Неделю русской культуры в Великобритании на международную сцену. При этом зрители увидели не только традиционные составляющие, но и признанные мировым сообществом шедевры современной России", - сказал Чесноков.

Праздничный гала-концерт, который стал финальным аккордом фестиваля, был организован продюсерской компанией Ensemble Productions и Русским домом в Лондоне.

В нем приняли участие известные в России исполнители и коллективы: Пелагея, Варвара, ансамбль "Русская песня" и Надежда Бабкина, Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", хореографический ансамбль "Березка" имени Н. С. Надeждиной, ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, фольклорная группа "Бурановские бабушки", ансамбль "Терем-квартет", хор Московского Сретенского монастыря, дуэт "Баян микс".

Вниманию зрителей были предложены выступления в записи Дины Гариповой, Тины Кузнецовой, Людмилы Николаевой и ансамбля "Русская душа", группы "Иван Купала", русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, группы Kvatro, театра танца "Гжель", студентов-лауреатов государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова и обращения известных гостей.

За пределы Великобритании

"Неделя получилась насыщенной, несмотря на то, что все проходило в онлайн-режиме, мне кажется, она удалась на славу. Мы провели множество мероприятий и для детей, и для взрослых, однозначно расширили нашу аудиторию, которая сейчас уже вышла за пределы Великобритании. Уверена, что благодаря фестивалю этого года число людей, узнавших о нашем добром русском празднике Масленицы, возросло", - рассказала ТАСС Ольга Балаклеец, глава Ensemble Productions.

Она с 2009 года организует один из крупнейших фестивалей русской культуры за границей при поддержке мэрии, Россотрудничества, посольства РФ в Великобритании, фонда "Подари жизнь" и ряда других организаций и русскоязычных СМИ Соединенного Королевства.

Программа фестиваля

В программу фестиваля вошли конкурс детского рисунка "Русская весна - Масленица", благотворительный мастер-класс в онлайн-режиме по изготовлению медовика с шеф-поваром Алексеем Зиминым и беседа с патроном фонда "Подари жизнь" княгиней Екатериной Голицыной. Также состоялись кулинарный мастер-класс по выпечке блинов и оладушек, празднование Масленицы с детской студией "Смородинки", лекция "Русские народные промыслы - художественный символ России", мастер-класс для детей в режиме онлайн по русской народной росписи - гжели, показы фильмов "Девушка с коробкой" (1927) Бориса Барнета и "Цой" (2020) Алексея Учителя.

Также все желающие смогли принять участие в специально созданной для фестивальной недели онлайн-экскурсии по Новой Третьяковской галерее и осмотреть интервью с директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.