Кабмин внес проект о передаче объектов культурного наследия безвозмездно в пользование УДП

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий передавать включенные в госреестр объекты культурного наследия и располагающиеся в них помещения в безвозмездное пользование учреждениям Управления делами президента (УДП) России. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан в связи с необходимостью "включения государственных учреждений, подведомственных Управлению делами президента РФ, в перечень юридических лиц, которым предоставляется объект культурного наследия, включенный в реестр и находящийся в государственной собственности, в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования". Подобная передача объектов будет производиться в том числе для "обеспечения питанием на охраняемых объектах, обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов" с участием высших должностных лиц.

В кабмине отмечают, что протокольные мероприятия и государственные приемы высшего уровня часто осуществляются в помещениях, входящих в состав объектов культурного наследия. Передача этих помещений в долгосрочную аренду организациям питания УДП, обеспечивающим проведение таких мероприятий, представляется нецелесообразной из-за значительных расходов, связанных с содержанием недвижимого имущества.