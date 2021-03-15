Наталия Орейро представила новую песню на русском языке "Будем танцевать"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo записала песню на русском и испанском языках "Будем танцевать" (Listo Pa’Bailar). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в команде артистки.

"Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе и представленных в официальном видео. "Будем танцевать" (Listo Pa’Bailar) - это позитивный, обнадеживающий взгляд [на происходящее в мире] через музыку и танцы", - рассказали представители Орейро.

В композиции Орейро предлагает помечтать о новых встречах с дорогими людьми после пандемии коронавируса, а пока зовет танцевать дистанционно.

Идея сотрудничества Орейро и Bajofondo возникла, так как у артистов много общего: группа так же, как и певица, из региона Рио-де-ла-Плата и представляет смесь уругвайской и аргентинской культур. Кроме того, у коллектива есть связь с Россией: одна из композиций Bajofondo использовалась российскими гимнастками на Олимпийских играх, отметили в пресс-службе.

Орейро не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году певица исполнила "Нам нужна одна победа" ("Десятый наш десантный батальон") Булата Окуджавы. В июне 2020 года в интервью ТАСС Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства.