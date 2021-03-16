В Москве объявят лауреатов премии The Art Newspaper Russia

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Церемония вручения премии газеты об искусстве The Art Newspaper Russia пройдет во вторник вечером в "Манеже". На звание лучшего музея претендуют подмосковный "Новый Иерусалим", Музейный квартал в Туле и "Манеж" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба премии.

Всего в премии пять номинаций: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад". В коротком списке номинантов в категории "Музей года" оказались музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (Истра), Музейный квартал в Туле и Центральный выставочный зал "Манеж" (Санкт-Петербург).

В номинации "Выставка года" представлены проекты "Ненавсегда. 1968-1985" (Третьяковская галерея), "Чжан Хуань. В пепле истории" (Эрмитаж) и "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" ("Гараж").

На награду в номинации "Книга года" претендуют "Частные случаи" Бориса Гройса, серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах и "Это было навсегда. 68/85" Третьяковской галереи. В категории "Реставрация года" - Дом Наркомфина (Москва), полотна Федора Рокотова из собрания Исторического музея и Северный речной вокзал (Москва).

В номинации "Личный вклад" представлены галерист, основатель сообщества "Шар и крест" Максим Боксер, куратор и коллекционер Марат Гельман, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts Марианна Сардарова и основатели Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области Анатолий и Ирина Седых.

Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны. Приз - скульптура работы российского художника Сергея Шеховцова в виде перекрещивающихся, как стрелки часов, Биг- Бена и Спасской башни Московского Кремля.