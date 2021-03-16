Виктор Добронравов считает, что фильм "Пальма" может научить детей ответственности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заслуженный артист России Виктор Добронравов, который исполнил одну из главных ролей в семейной картине "Пальма" об оставленной собаке, которая ждала хозяина в аэропорту, считает, что дети после этого фильма могут задуматься об ответственности по отношению к животным. Об этом актер рассказал в интервью ТАСС.

Сценарий "Пальмы" написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во Внуково. Оставленная в московском аэропорту овчарка несколько лет ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Статью об этом в то время написал журналист Юрий Рост.

"Многие говорят, что смотреть фильм тяжело, но все-таки мне кажется, что это вовсе не так. В нем есть надежда. "Пальму" должны смотреть дети, чтобы задавать себе вопросы, приходить к пониманию того, что мы в ответе за тех, кого приручили. Животное - это большая ответственность, будь то собака, кошка или кролик. Смысл всех хитросплетений картины в том, что собака заставляет людей вести себя по-человечески. Она настолько честная, настоящая, что люди вокруг начинают пересматривать свое видение мира", - рассказал Добронравов.

Артист добавил, что не знал об истории этой собаки до того, как прочитал сценарий, но многие люди старшего поколения хорошо о ней помнят. По мнению Добронравова, таких семейных фильмов, как "Пальма", должно становиться больше, но именно зрителям необходимо демонстрировать свой интерес, чтобы продюсеры и кинокомпании брались за их создание.

"Сейчас восприятие другое, современное поколение выросло на зрелищности, большую кассу собирают крупные релизы - "Последний богатырь", "Конек-Горбунок". Да, это сказки, но сказки зрелищные, масштабные, а важно, чтобы появлялись разные фильмы", - отметил актер.

Главными героями картины "Пальма" становятся девятилетний мальчик Коля, чей папа работает пилотом, и овчарка Пальма, ждущая в аэропорту своего хозяина. Роли в ней исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие артисты. На роль мальчика пробовались более 300 детей, но в итоге утвердили Леонида Басова, для которого это дебют в кино. Впервые большую роль на экране исполнила и семилетняя овчарка Лили, сыгравшая Пальму.