Киностудия Горького снимет фильм об учредительнице благотворительного фонда "Дом с маяком"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Киностудия имени Горького приступила к съемкам документального фильма-портрета об учредительнице благотворительного фонда "Дом с маяком" Лиде Мониаве, сообщает пресс-служба студии.

"О фонде "Дом с маяком" снято много хороших документальных проектов, мы все следим за деятельностью волонтеров фонда и работой одноименного детского хосписа. Но наш фильм - это прежде всего портрет человека, благодаря которому сегодня не нужно гуглить словосочетание "паллиативная помощь". Лида Мониава своей деятельностью меняет жизнь тысячи людей. И это достойно внимания. Несмотря на свою должность и на публичность, связанную с работой фонда, Лида не любит рассказывать о себе, тем более впускать в свою жизнь камеру. И нам выпала удивительная возможность посмотреть на мир ее глазами", - поделилась креативный продюсер документального кино студии Горького Анастасия Рыцина, чьи слова привели в пресс-службе.

Автором и режиссером фильма выступает Константин Райх - в течение нескольких месяцев вместе со съемочной группой он будет сопровождать Мониаву. Зрители увидят, как она работает, общается с коллегами, выступает на публичных мероприятиях и отдыхает. Фильм также расскажет о том, как изменилась жизнь учредительницы фонда с появлением 12-летнего мальчика Коли, опекуном которого она стала недавно.

Оператором-постановщиком картины стала Вероника Соловьева. Ранее она снимала драму "Город уснул" Марии Игнатенко, которая вошла в программу "Форум" Берлинале в 2019 году.

Фонд "Дом с маяком" был создан в 2013 году. Выездная служба оказывает паллиативную помощь детям и молодым взрослым на дому в Москве и Московской области. В стационаре самые тяжелые пациенты получают круглосуточное медицинское сопровождение. Там же проходят мероприятия для семей. Фонд зарегистрирован в 2018 году для поддержки детских хосписов. Около тысячи семей ежегодно бесплатно получают помощь по программам фонда.